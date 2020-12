Carini, viaggiano in auto con 50 grammi di cocaina: un arresto e una denuncia

Si aggiravano per le strade di Carini con 50 grammi di cocaina nascosti in auto. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni, M.R., e denunciato un diciottenne, V.D., con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della compagnia di Carini hanno sequestrato la droga che, secondo una prima stima, avrebbe potuto fruttare fino a 3.500 euro. L’uomo è stato portato in una cella del carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.