Un arresto e sei denunce: è questo il bilancio di una serie di controlli dei carabinieri della Compagnia di Carini. I reati contestati agli indagati sono spaccio, evasione e porto d'armi o di oggetti idonei ad offendere.

A finire in manette - perché colto in flagranza di reato è stato un carinese di 37 anni, bloccato mentre avrebbe ceduto una dose di droga ad un cliente (che è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga), anche con l'ausilio dei militari della Compagnia di intervento operativo del 12° reggimento carabinieri Sicilia. E' stata perquisita anche la casa dell'uomo dove sarebbero stati ritrovati oltre mezzo chilo tra cocaina, hashish e marijuana, in parte già suddiviso in dosi. Scovati anche attrezzi per il confezionamento dello stupefacente e 700 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dello spaccio.

I carabinieri hanno poi denunciato altre due persone per evasione, perché nonostante fossero agli arresti domiciliari sarebbero state trovate in giro senza alcuna autorizzazione. Altre due persone sono state denunciate per spaccio e i militari hanno sequestrato in questo caso anche 50 grammi di marijuana. Infine altre due sono state denunciate per porto d'armi o oggetti ad offendere.