Da Brancaccio alla Zisa, sequestrati 1.550 chili di botti illegali: un arresto e due denunce

Cipolle, fontane, petardi, razzi e razzetti. E’ il vasto campionario di fuochi d’artificio sequestrato nei giorni scorsi dalla polizia a Brancaccio dove un uomo di 61 anni, M. B., è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale esplodente nonché di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua macchina, infatti, gli agenti hanno anche trovato quasi un chilo di hashish suddiviso in panetti e 33,5 grammi di cocaina (foto in basso). Complessivamente sono stati rinvenuti botti con un totale di 100 chili di massa attiva.

La perquisizione del 61enne è stata eseguita dagli agenti del commissariato Brancaccio che erano andati in casa dell'indagato per verificare che fosse effettivamente agli arresti domiciliari. Sospettando di poter trovare giochi pirotecnici in casa sua - visti i precedenti - i poliziotti sono intervenuti con Bryan, un cane labrador dell'unità cinofila antiesplosivo. Grazie a lui "in un locale veranda - si legge in una nota - sono state individuate diverse scatole contenenti giochi pirici e materiale per il confezionamento".

Altro materiale esplodente è stato rintracciato in una struttura vicina, riconducibile al 61enne, dov'erano custoditi fontane, petardi e razzi nonché una scatola da utilizzare per l'accensione a distanza dei giochi d'artificio. La resta parte dei botti era invece "stipata dentro un'auto parcheggiata in un'area condominiale - si legge ancora - insieme a una grattugia intrisa di sostanza stupefacente". Dopo l'arresto e la convalida da parte del gip, l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere.

L'attività di contrasto alla vendita illegale di giochi pirotecnici delle scorse settimana, alla luce dell’avvicinarsi del Capodanno, ha portato a un sequestro ancora più grosso per cui è stato denunciato M. G., 38 anni. Gli investigatori del commissariato Brancaccio hanno infatti trovato nella zona della Zisa due container dentro cui erano nascosti fuochi d'artificio con una massa attiva di circa 1.4000 chili. Proprio lì vicino è stato identificato l'uomo, con precedenti analoghi, che "si è assunto la responsabilità della detenzione del materiale", spiegano dalla questura.

Nel corso di un ultimo intervento sono stati sequestrati botti per un totale di circa 50 chilogrammi a Monreale. I poliziotti si sono messi sulle tracce di un 41enne, S. C., sospettato di avere materiale illegale in casa. La perquisizione eseguita con le unità cinofile ha permesso di trovare e sequestrare in un seminterrato e in un ripostiglio la merce che, nei prossimi giorni, sarebbe finita nelle piazze di mezza città. Anche lui è stato denunciato a piede libero per detenzione di materiale esplodente.