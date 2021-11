Lite per un posto auto destinato ai disabili, scoppia il parapiglia: arrivano i carabinieri

Quattro denunce e un arresto per resistenza per una rissa scoppiata ieri sera a Villabate a causa di un parcheggio. Tutto è successo in via Giulio Cesare. Un gruppo di persone, che si era fermato per andare a mangiare una pizza, aveva occupato un posteggio riservato ai disabili.

Secondo quanto ricostruito il titolare del posteggio riservato ha fatto notare che quel posto era suo e doveva parcheggiare. Ne è nata una rissa tra due fazioni che prima hanno iniziato ad urlare e poi sono passati alle mani.

Solo intervento dei carabinieri ha inizialmente messo fine al parapiglia. Uno dei contendenti, un 33enne, avrebbe proseguito anche dopo l’arrivo dei militari e per questo è stato arrestato. Altri quattro sono stati portati in caserma per essere identificati e denunciati.