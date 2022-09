Via Libertà, prende a calci le auto della polizia e ruba la targa di una volante: arrestato

Finisce in manette per aver preso a calci le auto della polizia davanti a un commissariato e rubato la targa di una delle volanti. La polizia ha arrestato nella zona di via Libertà un 49enne per furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di armi. L'uomo, dopo la convalida dell'arresto da parte del gip, è stato rimesso in libertà.

I fatti si sono verificati due giorni fa. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla questura, si sarebbe presentato di notte alla porta del commissariato di via Arimondi. Dopo aver bussato alla porta e non essere riuscito ad entrare negli uffici di polizia, l'indagato si sarebbe scagliato contro alcune vetture di servizio parcheggiate vicine.

Dopo averne danneggiate alcune, colpendo la carrozzeria e rompendo uno specchiettro retrovisore, l'uomo avrebbe smontato la targa di una Fiat Punto con i colori d'istituto e si sarebbe allontanto. Gli agenti hanno fonito una descrizione dell'uomo alla sala operativa e qualche secondo dopo sono intervenute le volanti dell'Ufficio prevenzione generale e dello stesso commissariato Libertà che hanno rintracciato e fermato il 49enne.

A seguito della perquisizione gli agenti hanno trovato e sequestrato all'indagato un coltello a serramanico, la targa anteriore della Punto della polizia nascosta all'interno del borsello che portava a tracolla e due dosi di marijuana.