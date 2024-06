Non riesce a rinnovare la carta d'identità, prende un estintore e distrugge il pc: arrestato

Era andato due volte in municipio per rinnovare la carta d’identità e per due volte era tornato a casa senza concludere nulla. Ieri, dopo aver perso nuovamente il turno, è andato in escandescenze e ha devastato un ufficio lasciando un estintore contro un computer. Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato ieri mattina a Villabate con l’accusa di danneggiamento e minacce a pubblico ufficiale. Il giovane, messo ai domiciliari, ha pubblicato un video su Facebook confermando le proprie responsabilità ma scusandosi per l’accaduto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri, intervenuti dopo l’allarme lanciato dal municipio, il 23enne era andato negli uffici comunali per avere una copia del suo documento. Nonostante fosse arrivato di prima mattina, il giovane avrebbe dovuto attendere sedici persone prima di lui. Alle sue rimostranze gli impiegati gli avrebbero spiegato che non avrebbe potuto saltare la fila e così il ragazzo, all’idea di non essere riuscito ancora una volta a fare il rinnovo, ha preso un estintore e lo ha scagliato contro un pc.

Poi, uscendo dalla stanza, avrebbe lanciato un cestino contro una vetrata mandandola in frantumi. Dopo l’intervento di alcuni presenti e degli agenti della polizia locale, il 23enne è stato accompagnato fuori. Nel giro di poche ore i carabinieri lo hanno identificato e arrestato. Il sindaco, Gaetano Di Chiara, ha sporto denuncia contro il giovane per l’aggressione: "Non è possibile pensare - dice a PalermoToday - che un cittadino, di fronte a una risposta negativa ma motivata, si senta in diritto di aggredire, picchiare o distruggere. E' vero, abbiamo grosse difficoltà, ma facciamo il possibile per garantire i servizi. Nessuno si gratta la pancia, ma su una pianta organica di 180 dipendenti ne abbiamo una settantina per una popolazione di oltre ventimila abitanti. Noi siamo praticamente una delle periferie di Palermo e abbiamo un bacino che arriva fino a Ficarazzi e Pomara".

A poche ore dall’arresto il 23enne, ai domiciliari ma senza alcuna prescrizione sulle comunicazioni all’esterno in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, ha pubblicato un video tramite la pagina "Cronache villabatesi" per spiegare le proprie ragioni. "Sono il ragazzo che stamattina ha combinato abbastanza guai al Comune. Faccio il video per chiedere scusa al popolo di Villabate", esordisce. "Sappiamo che il Comune non serve a nulla - continua - e io ho bisogno di lavorare. Ho due figli e un terzo in arrivo. Ho la possibilità di andare a Milano, devo campare la mia famiglia".

Poi aggiunge: "Se ho fatto quello che ho fatto mi scuso, ma mi sono sentito preso in giro. Sono andato due volte nel giro di 15 giorni, alle 6 alle 7 del mattino, ma non ce l’ho fatta. Ieri sono tornato, era tutto pieno, c’erano 15 persone prima di me. Gli ho spiegato di avere un’urgenza perché devo partire. Mi hanno chiesto di esibire il biglietto del volo ma non ce l’ho. Mi hanno risposto: ‘Non me ne frega nulla’. E’ vero ho preso l’estintore e rotto un computer, non quattro o cinque come dice qualcuno. Sono uscito, ho preso un secchio della spazzatura e rotto un vetro, è vero. Ma quando mi hanno portato fuori sono stato tranquillo e lo sono stato tutto il giorno".