Consegne di crack a domicilio, dosi nascoste dentro una sigaretta elettronica: arrestato un 46enne

Se ne andava in giro con 17 dosi di crack nascoste dentro una sigaretta elettronica. La polizia ha arrestato lo scorso primo marzo (ma ne ha dato notizia solo oggi) un uomo di 46 anni, E. I., accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A bloccarlo sono stati gli agenti del commissariato Brancaccio che, sospettando che stesse per fare una consegna a domicilio, lo hanno pedinato e bloccato a bordo di uno scooter.

Gli investigatori, che conoscevano già il 46enne e i suoi precedenti, lo hanno incrociato in via Ernesto Basile, decidendo così di seguirlo con discrezione. Arrivati oltre la circonvallazione di Monreale i poliziotti hanno visto l'uomo "confabulare con un giovane - spiegano dalla questura - e deciso di effettuare un controllo". Il nervosismo mostrato dai due ha convinto la polizia ad approfondire gli accertamenti con l'ausilio delle unità cinofile.

"Proprio nel vano portaoggetti del mezzo - continuano dalla questura - è stata rinvenuta una sigaretta elettronica al cui interno c'erano 17 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack" che sono state sequestrate. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché sprovvisto di copertura assicurativa e revisione. Il 46enne è stato arrestato in flagranza per spaccio e indagato a piede libero per guida senza patente reiterata nel biennio. Dopo la convalida il gip ha disposto per lui l'obbligo di firma.