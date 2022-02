Viaggiavano con 5,8 chili di cocaina in auto, il cane J-Az fiuta la droga: arrestati due corrieri 

Viaggiavano con 5,8 chili di cocaina in auto, per questo in due sono finiti in arresto. Si tratta di Alberto Scarfone, 32 anni e Antonino Romano, 26 anni entrambi di Villa San Giovanni. I finanzieri del Comando provinciale hanno scovato la droga nel corso di un posto di blocco avvenuto lo scorso giovedì sera vicino allo svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione di Palermo. A fiutare lo stupefacente il cane antidroga J-Az del Gruppo Pronto Impiego di Palermo. Era nascosto in un doppiofondo ricavato nel portellone posteriore di una Fiat Panda e contenuto in svariati “panetti”, involucri di plastica trasparente sottovuoto.

"Se immessa sul mercato, la cocaina - spiegano dal comando provinciale - avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 500 mila euro". I due corrieri, di nazionalità italiana, si trovano nel carcere Pagliarelli, a disposizione della Procura della Repubblica termitana.