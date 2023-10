S'inventa una rapina per fare la "cresta" all'impresa per cui lavora, arrestato per simulazione di reato

Aveva raccontato di essere stato rapinato da due persone che lo avevano minacciato ma, come emerso dopo le indagini dei carabinieri, si sarebbe inventato tutto per rubare parte dell’incasso che avrebbe dovuto consegnare alla ditta per cui lavorava. I carabinieri hanno arrestato un 34enne palermitano per appropriazione indebita e simulazione di reato per un fatto che di fatto non sarebbe mai avvenuto in contrada Molara, a Termini Imerese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo, un addetto alle consegne, aveva denunciato una rapina subita da parte di due uomini a volto coperto che lo avevano affiancato a bordo di uno scooter mentre viaggiava su un autocarro intestato alla ditta per cui lavorava. Ai carabinieri aveva raccontato di essere stato costretto a fermarsi prima di essere minacciato con un coltello perché consegnare l’incasso prima di allontanarsi.

"I militari - spiegano dal Comando provinciale - dopo aver esaminato i diversi impianti di videosorveglianza della zona, rilevate le sue numerose dichiarazioni incongruenti alla luce della perquisizione dell’autocarro, riuscivano a ricostruire i fatti. Lui stesso si era impossessato di parte dell’incasso giornaliero della società per cui lavorava, occultando la somma di oltre 700 euro". L'arrestato è stato convalidato dal giudice del dibattimento del Tribunale di Termini.