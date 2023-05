Viaggia in auto con 30 chili di hashish e 2 di cocaina, arrestato in viale Regione

Fermato in viale Regione con droga per 600 mila euro. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un uomo (del quale non sono state fornite le generalità) trovato in possesso di 30 chili di hashish e altri 2 chili di cocaina. L'indagato è stato accompagnato in carcere mentre sono in corso le indagini per risalire al fornitore dell'ingente quantitativo di droga e le piazze di mercato verso le quali era diretta la sostanza stupefacente.

Il controllo è frutto di uno specifico servizio antidroga. Gli agenti della squadra mobile hanno bloccato un'auto sospetto con una persona a bordo. "Durante l’identificazione - spiegano dalla questura - hanno colto nel soggetto uno stato di ansia e nervosismo tali da spingerli ad approfondire l’accertamento". La perquisizione del mezzo ha permesso di trovare due scatole di cartone contenenti 15 buste di cellophane contenenti hashish e due panetti di cocaina per un totale di 2 chili.