Al volante di un'auto imbottita di cocaina, corriere della droga arrestato in via Giafar

Bloccato alle porte di Palermo con quattro panetti di cocaina nascosti in un doppiofondo, ricavato nel cruscotto dell’auto. I finanzieri del Comando provinciale hanno arrestato un corriere fermato alcuni giorni fa all’altezza dello svincolo autostradale di via Giafar. Il corriere di nazionalità italiana, si legge in una nota, è stato portato in una cella del carcere al Pagliarelli in attesa di ulteriori disposizioni della Procura della Repubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo, fermato mentre viaggiava in direzione Palermo, si sarebbe mostrato sin da subito agitato e insofferente. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria avrebbero quindi deciso di eseguire un controllo più approfondito. Il cane antidroga F-Mia del Gruppo pronto impiego, grazie al suo fiuto, ha indicato il doppiofondo protetto da un'apertura meccanica dentro cui erano custoditi 4,2 chili di cocaina. Stupefacente che, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare almeno 360 mila euro.

"Il soggetto inoltre - si legge in una nota - è risultato un percettore del reddito di cittadinanza. Beneficio che, per effetto del provvedimento cautelare, verrà immediatamente sospeso come previsto dalle vigenti disposizioni. Continua senza sosta l’attività della guardia di finanza a contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza dei cittadini, mantenendo costantemente alta la guardia rispetto al fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento della locale criminalità organizzata".