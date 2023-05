Camion imbottito con 47 chili di hashish, ma il cane Anouk fiuta il carico: arrestato un corriere

Sul nastro da imballaggio c’era scritto “Limone 2021” ma dentro quegli involucri, in realtà, c’erano quasi 50 chili di hashish. La guardia di finanza ha arrestato un uomo di 36 anni originari odi Locri (Reggio Calabria), Antonio Guastella. dopo averlo fermato in città la scorsa settimana mentre si trovava alla guida di un autocarro non lontano dal Forum, a Brancaccio. A scovare i panetti è stato il cane antidroga Anouk che ha puntato con il suo naso i longheroni del mezzo pesante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Già durante le prime fasi del controllo l’autotrasportatore si sarebbe mostrato "agitato e insofferente". I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno quindi approfondito la perquisizione chiedendo l’intervento dei colleghi del Gruppo pronto impiego con al seguito il fedele Anouk. Grazie al suo fiuto i finanzieri hanno trovato 45 involucri, del peso di un chilo ciascuno, e altre 5 confezioni per un totale di altri 2 chili di droga.

Dopo l’arresto il corriere calabrese è stato portato su decisione della Procura nel carcere Pagliarelli. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato il provvedimento applicando all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Indagini in corso per chiarire la provenienza dello stupefacente e i destinatari della consegna del "fumo" che, sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 500 mila euro.