Bombe carta in via Libertà, l'arrestato si difende: "Non c'entro nulla, l'uomo nei video non sono io"

"Con quelle bombe carta non c'entro nulla": ha respinto con forza le accuse, Filippo Muratore, 34 anni, finito ai domiciliari con l'accusa di aver confezionato e fatto esplodere due ordigni rudimentali, nascosti nei bidoni della spazzatura, in via Quintino Sella e in via Mazzini, il 12 marzo scorso, ferendo anche due giovani avvocati. Se, secondo la squadra mobile, ad incastrarlo sarebbero anche le immagini riprese da alcune telecamere, l'indagato, assistito dall'avvocato Nino Zanghì, contesta proprio il contenuto dei video. E ora il sostituto procuratore Ilaria De Somma, che coordina l'inchiesta, ha deciso di chiedere un incidente probatorio proprio per espletare una perizia antropometrica.

Muratore è un omone di circa un metro e 90 e che pesa circa 130 chili e, per la sua difesa - come è stato spiegato anche durante l'interrogatorio davanti al gip Rosario Di Gioia - la persona ripresa dalle telecamere sarebbe molto più piccola e minuta. Non solo. Uno dei video sarebbe stato registrato nella portineria del palazzo in cui abita l'indagato, non lontano da dove sono avvenute le esplosioni: si vedrebbe lui che esce con un cappotto lungo. Accanto al bidone della spazzatura di via Mazzini, vicino a un bar, però, la persona che getterebbe - intorno alle 20 - un sacchetto bianco, indosserebbe invece un giubbotto, degli occhiali e una mascherina. Elementi che sarebbero incompatibili.

Secondo l'accusa, poi, in quel bidone sarebbero stati buttati rifiuti la mattina presto e poi soltanto alle 20, ovvero quando l'indagato avrebbe gettato il sacchetto bianco. Da qui la deduzione degli investigatori che l'esplosivo fosse contenuto proprio in quel sacchetto. Tuttavia, come rimarca ancora la difesa, agli atti dell'inchiesta, non risulterebbero analisi chimiche, dalle quali individuare chiaramente la o le sostanze esplosive.

La Procura contesta anche a Muratore la ricerca su internet proprio di "sostanze e materiali utili al confezionamento di esplosivi, tra cui un kit per la realizzazione di un timer elettrico". L'indagato ha ammesso di aver fatto quelle ricerche di sostanze particolari, ma molto tempo prima che avvenissero le esplosioni, e in relazione alle attività che svolge nelle sue aziende agricole.

Infine, smepre secondo la difesa, per l'ordigno di via Quintino Sella non ci sarebbe alcun video o prova che dimostrerebbe la presenza di Muratore vicino al bidone. Senza contare che non è stato chiarito il movente di un atto così grave, cosa avrebbe spinto l'indagato a confezionare e fare esplodere quegli ordigni. La richiesta di incidente probatorio da parte del pm (che non è lo stesso ad aver chiesto l'arresto dell'uomo), se accolta, potrebbe chiarire con certezza se effettivamente - come sostengono gli inquirenti - la persona ripresa nei video è l'indagato.