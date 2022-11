"Ha confezionato e fatto esplodere due bombe carta in via Libertà": arrestato un 34enne

Finisce ai domiciliari con l’accusa di aver confezionato e fatto esplodere due bombe carta posizionate in due cestini dell’immondizia tra via Libertà e via Mazzini e aver inoltre ferito due passanti. La squadra mobile ha arrestato Filippo Muratore, 34 anni, in esecuzione di un’ordinanza del gip Rosario Di Gioia che ha accolto le richieste della Procura per i fatti avvenuti a marzo scorso.

Era quasi mezzanotte quando due boati interruppero una tranquilla serata della movida. Dopo le deflagrazioni, registrate in via Quintino Sella e in via Mazzini, si scatenò il panico. Due ragazze rimasero ferite, fortunatamente in maniera lieve, rendendo necessario l’intervento delle ambulanze del 118. In un primo momento era sembrato uno scherzo finito male. Chi poteva aver provocato quelle esplosioni e perchè?

Dopo l’accaduto la polizia ha avviato le indagini analizzando i video ripresi da alcune telecamere. "L’uomo, con precedenti per illecita detenzione di armi, veniva individuato dai poliziotti - si legge in una nota - attraverso una scrupolosa disamina dei filmati registrati da alcuni impianti di videosorveglianza, tra i quali ce n’era uno vicino all’abitazione dello dell’indagato".

Sviluppando i primi riscontri, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione in casa di Muratore trovando "sostanze e materiali utili al confezionamento di esplosivi, tra cui un kit per la realizzazione di un timer elettrico". La conferma sarebbe arrivata successivamente dall’analisi di pc e smartphone dell’indagato, con cui avrebbe cercato e acquistato tutto il necessario, compresa un miccia di collegamento.

Resterà da chiarire, nel corso del processo, perché Muratore abbia confezionato quei due ordigni artigianali e quale fosse il suo obiettivo.