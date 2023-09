Nasconde in mezzo al riso un fucile, un revolver e 219 proiettili: arrestato a Borgo Nuovo

Nei guai un 59enne finito a domiciliari con il braccialetto elettronico dopo una perquisizione eseguita dalla polizia con il supporto delle unità cinofile. Il posto scelto per armi e munizioni, custodite in un magazzino, avrebbe garantito la giusta umidità per un'idonea conservazione