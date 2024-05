Zen, perquisizioni a tappeto dopo i colpi di pistola: arrestato 27enne trovato con droga e munizioni

Nascondeva in casa, nell'armadio della stanza da letto, proiettili e droga. La polizia ha arrestato alcuni giorni fa allo Zen un ragazzo di 27 anni (F. A. D. le sue iniziali) al termine della perquisizione del suo appartamento, in via Patti, dopo i colpi di pistola esplosi la scorsa settimana, in tarda serata, contro alcune abitazioni in via Francesco de Gobbis.

Dopo l'episodio da "far west", segnalato tramite la linea 112, allo Zen sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo, dell'ufficio prevenzione generale e della squadra mobile che hanno trovato sull'asfalto 8 bossoli, di cui uno inesploso, riconducibili a due diverse armi. Nonostante la sparatoria, fortunatamente, non sono stati registrati feriti.

Gli investigatori, già durante i rilievi balistici eseguiti dalla Scientifica, hanno avviato le indagini e perquisito diverse abitazioni. Così facendo gli agenti sono risaliti a "un’abitazione nei pressi di via Patti - spiegano dalla questura - dove si sospettava potessero essere detenute armi non regolarmente denunciate". Sospetti che si sono rivelati fondati e hanno portato all'arresto del giovane.

All’interno della camera da letto, nel ripiano di un armadio, occultato tra gli indumenti, è stato trovato un sacchetto di plastica all'interno del quale c'erano due involucri in carta ognuno. Al loro interno c'erano 19 proiettili (3 del tipo 357 magnum e 16 del tipo calibro 7.65 Parabellum), un panetto di hashish del peso di circa 50 grammi, un bilancino di precisione e il resto del materiale necessario per il confezionamento.

Le munizioni e la droga sono stati posti sotto sequestro e F. A. D. è stato arrestato in flagranza per i reati di detenzione di munizionamento da guerra e di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato convalidato giudice per le indagini preliminari. Ulteriori indagini sono in corso per chiarire i contorni relativi all’esplosione di colpi di arma da fuoco.

I precedenti nel quartiere

Due episodi simili si erano verificati nei mesi scorsi in via Costante Girardengo. In un caso qualcuno ha aperto il fuoco esplodendo quattordici colpi contro l'abitazione di un pregiudicato che vive in compagnia dei suoi figli. Mesi prima l'obiettivo era stato l'appartamento di un pregiudicato, Gaetano Giampino, 69 anni, condannato in primo grado per il tentato omicidio di Salvatore Maranzano e che allora era tornato da poco ai domiciliari.

Sequestrate alter armi allo Zen

La settimana precedente al caso di via de Gobbis gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo avevano sequestrato in un box di via Costante Girardengo due fucili, uno con matricola abrasa e uno rubato, una pistola e oltre cinquecento cartucce. Negativo l'esito dei controlli effettuati in casa di un cinquantenne che aveva la disponibilità di alcuni dei locali in cui sono state trovate le armi.