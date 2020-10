Ciaculli, sequestrati in un maneggio un fucile e una carabina: un arresto

Custodiva un fucile da caccia calibro 12, marca Beretta, in un maneggio in zona Ciaculli. I carabinieri della stazione Acqua dei Corsari hanno arrestato un 49enne, E.P., per detenzione illegale di armi e munizionamento. Da accertamenti, spiegano dal Comando provinciale, è risultato che il fucile fosse parte del bottino di una rapina messa a segno nel 2015 a Misilmeri.

Oltre all’arma da caccia, inviata al laboratorio del Ris di Messina per gli accertamenti balistici, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una carabina ad aria compressa della quale dovrà essere verificata l’effettiva potenza. Questa tipologia di carabina infatti può essere venduta liberamente a patto che non superi i 7,5 joule. Il 49enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima presso il tribunale di Palermo.