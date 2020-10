Villabate, aggredisce una dottoressa della guardia medica: arrestato

E' stato arrestato l'uomo che ieri sera ha aggredito una dottoressa in servizio alla Guardia medica di Villabate. Si tratta di un 32enne che ieri sera si è presentato nei locali di corso Vittorio Emanuele per richiedere una visita domiciliare per la madre.

Quando il medico ha iniziato a richiedere alcuni dati per compilare i documenti necessari ad attivare il servizio, l'uomo sarebbe andato su tutte le furie e l'avrebbe aggredita. La dottoressa è riuscita a chiedere aiuto e il 32enne è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di violenza e minaccia.

La direzione aziendale dell’Asp di Palermo esprime "la massima solidarietà, supporto ed appoggio" al medico del servizio di Continuità Assistenziale di Villabate aggredito la notte scorsa da un familiare di un paziente. "Ancora una volta è avvenuto un fatto molto grave - ha sottolineato il direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni all’interno di un presidio in cui il medico agisce sempre nell'esclusivo interesse del paziente, nel rispetto di norme deontologiche e nell’esercizio delle sue funzioni. E’ stata una vile aggressione ai danni di un professionista appartenente al mondo della sanità che tutti, giustamente, elogiamo per l’impegno e la dedizione dimostrato durante questo difficile periodo di emergenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La direzione aziendale ha ringraziato i carabinieri per il pronto intervento preannunciando la costituzione di parte civile in un eventuale giudizio.