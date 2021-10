Ubriaco si presenta alla capitaneria di porto e cerca di aggredire i militari, arrestato

Prima avrebbe offeso i militari della guardia costiera e poi avrebbe anche cercato di aggredirli. E’ successo lunedì scorso a Porticello, frazione di Santa Flavia. A finire in manette è stato un 53enne del posto (O.L.A. le iniziali) accusato di violenza, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Per lui anche una denuncia per evasione.

Secondo quanto ricostruito dalla capitaneria di porto "l’uomo - si legge in una nota - si è presentato davanti al cancello del Comando di via Alcide De Gasperi in evidente stato di agitazione e alterazione alcolica che, senza alcuna logica, lo hanno portato ad aggredire prima verbalmente e poi a scagliarsi anche fisicamente contro i militari intervenuti dopo aver sentito grida e improperi".

Il personale della capitaneria di porto, ricostruiscono, ha faticato parecchio per bloccare il 53enne poi portato con l’ambulanza al pronto soccorso e infine accompagnato a casa sua, dove avrebbe dovuto restare in attesa del giudizio per direttissima. La mattina seguente, però, l’uomo è stato sorpreso fuori casa ed è stato quindi denunciato anche per il reato di evasione.