Calci, pugni e morsi a una guardia giurata: arrestato un giovane davanti a Leroy Merlin

Sarebbe stato invitato ad allontanarsi e a non infastidire i clienti del centro commerciale, ma avrebbe reagito con violenza, prima insultando e poi prendendo a pugni e morsi una guardia giurata davanti a Leroy Merlin. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato, in una delle aree parcheggio del Forum, un ragazzo di 27 anni per resistenza e lesioni aggravate ai danni di una guarda giurata della Ksm.

I poliziotti del commissariato Brancaccio sono intervenuti a seguito della telefonata della stessa guardia giurata che, dopo l'episodio, ha fornito una descrizione dell'aggressore. Le pattuglie hanno raggiunto il centro commerciale trovando il 27enne, originario della Nigeria, mentre mendicava e disturbava i clienti del Forum.

Sul posto sono arrivati alcuni agenti in borghese che hanno preannunciato al nigeriano un controllo. L'indagato avrebbe cercato di fuggire ma sarebbe stato subito bloccato. "Nel vano tentativo di sottrarsi nuovamente al controllo e all’identificazione - spiegano dalla questura - il giovane avrebbe iniziato a inveire contro gli agenti con una nuova sequela di calci, pugni e morsi".

Nonostante la resistenza opposta il ragazzo è stato immobilizzato e arrestato. Nel parapiglia che si è creato tre degli agenti intervenuti in soccorso hanno riportato lesioni giudicate guaribili in quattro giorni.