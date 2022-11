"Ha accoltellato un uomo a Borgo Vecchio": arrestato un giovane di 29 anni

Nonostante la reticenza e il clima di omertà registrato nel quartiere, alla fine - come poi confermato grazie ai riscontri su alcune macchie di sangue - è stato identificato ed è finito in carcere un 29enne con l'accusa di tentato omicidio che avrebbe accoltellato un uomo a Borgo Vecchio. L'arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dalla polizia su disposizione del gip lo scorso 8 giugno,

Le indagini sono state avviate dalla Squadra mobile dopo la segnalazione lanciata dai sanitari del Buccheri La Ferla che si erano ritrovati a dover medicare un uomo che aveva riportato ferite alla pancia, alle braccia e al costato. In un primo momento familiari, nel frattempo arrivati in ospedale, avrebbero riferito che la persona ricoverata si sarebbe procurata quei tagli durante una lite stradale.

Gli investigatori, che non credevano a questa versione dei fatti, sono riusciti a individuare un testimone - che avrebbe accompagnato il ferito in ospedale a bordo della sua auto - secondo cui la vittima sarebbe stata ferita con un coltello in via Collegio di Maria al Borgo. Nonostante questa precisa indicazione, il testimone non sarebbe riuscito a fornire altri dettagli.

Al Buccheri si era presentata anche la moglie del ferito che avrebbe detto di non aver visto nulla, salvo poi ritrattare sostenendo che fosse stato colpito davanti all’ingresso di casa. A quel punto i poliziotti hanno eseguito alcuni rilievi trovando tracce di sangue vicino alla porta d'ingresso del ferito e lungo le scale che portano al suo appartamento.

Anche la vittima, dopo essersi ripresa, avrebbe raccontato di non ricordare molto se non il fatto che a colpirlo fosse stato un uomo. Grazie a una fonte confidenziale gli investigatori sarebbero risaliti all’appartamento dell’indagato, acquisendo poi le immagini di alcune telecamere che avrebbero ripreso le fasi precedenti al ferimento e trovando degli indumenti ancora sporchi di sangue. Resta da chiarire il movente del tentato omicidio e da accertare se l’arrestato, accompagnato al Pagliarelli, sia stato aiutato da qualche che avrebbe provato a insabbiare quanto accaduto quel giorno.