Abiti "griffati" a prezzi stracciati, cocaina e hashish: arrestato un commerciante

Sugli scaffali del negozio esponeva centinaia e centinaia di capi d'abbigliamento griffati, che però griffati non erano, ma la scoperta più insolita è stata fatta nel controsoffitto di una stanza: c'erano nove panetti di hashish e 68,5 grammi di cocaina. La guardia di finanza ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un commerciante di Partinico che è stato anche denunciato per contraffazione.

Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno ispezionato l'attività (di cui non è stato fornito il nome, ndr) che vende abiti e accessori di noti brand di alta moda. "Già da tempo i militari della Compagnia di Partinico - si legge in una nota diffusa dal Comando provinciale - monitoravano l’esercizio commerciale in ragione degli insoliti prezzi di vendita applicati, che risultavano di importi sensibilmente inferiore a quelli di mercato".

All'atto del controllo il commerciante non sarebbe stato in grado di esibire fatture o altra documentazione relativa all'acquisto della merce esposta, quantificata in circa 3.600 capi d'abbigliamento. Durante l'ispezione l'attenzione dei finanzieri è stata attirata da una lampada a tetto che è stata smontata per verificare se nascondesse qualcosa: dietro l'applique c'erano 1,5 chili di hashish e la cocaina.