Provano a rubare una 500 davanti a un supermercato, inseguimento in via Perpignano: arrestati

Presi dopo il tentato furto di un'auto e un lungo e spericolato inseguimento terminato alla zona di via Perpignano. La polizia ha arrestato due giovani (dei quali non si conoscono le generalità) che avrebbero cercato di rubare una Fiat 500 che si trovava nel parcheggio del punto vendita Lidl di viale Regione Siciliana. Entrambi sono accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero arrivati davanti al supermercato a bordo di una Lancia Y, poi risultata anch’essa oggetto di un furto consumato lunedì scorso, e avrebbero preso di mira la 500 posteggiata vicino al supermercato. Dopo aver provato a forzare la serratura della portiera, però, sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale per tentare di bloccarli.

Alla vista della pattuglia i due sono tornati sulla Lancia Y e sono fuggiti a tutto gas, imboccando via Perpignano e urtando un'auto sulla quale viaggiavano padre, madre e figlio, oltre a rischiare di investire alcuni pedoni. Gli agenti delle volanti sono riusciti a tallonarli sino a via Belvedere, dove i giovani hanno abbandonato l’auto per tentare la fuga a piedi che si è conclusa con le manette ai loro polsi.

In un’altra occasione i poliziotti dell’Upg e dei commissariati Zisa-Borgo Nuovo e Libertà hanno arrestato altri due giovani (dei quali non si conoscono le generalità) grazie a una segnalazione arrivata al 112. Un cittadino aveva notato un soggetto infrangere il vetro di una macchina per rubare ciò che c’era all’intento, ripetendo l’operazione su altre vetture vicine. Gli agenti hanno rintracciato e bloccato l’uomo, arrestando poi un’altra persona che aveva rovistato nei mezzi e rubato catene da neve, taniche di olio motore e altro ancora.