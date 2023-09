Violenze e abusi sessuali su due sorelline: arrestati i genitori, il nonno e uno zio

Sono indagati per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali nei confronti di due sorelle che oggi hanno 13 e 20 anni. I carabinieri hanno arrestato tre uomini e una donna, tutti imparentati con le vittime, che avrebbero abusato delle due bambine per oltre 10 anni, dal 2011 al 2023. Si tratta dei genitori, del nonno e di uno zio. Le violenze sarebbero avvenute tra le mura domestica in un centro nella zona di Monreale. Alla donna viene inoltre contestato di "essere stata a conoscenza dei fatti, di aver tollerato ciò che succedeva in casa e di aver coperto i propri familiari".

Con l'ordinanza del gip eseguita questa mattina i quattro indagati sono stati rinchiusi in carcere. I nomi degli arrestati non sono stati forniti per non rendere identificabili le vittime. "Il provvedimento è frutto di un'articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - si legge in una nota del Comando provinciale - e condotta dalla Sezione operativa della Compagnia di Monreale, che avrebbe consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati".

