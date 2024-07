"Documenti falsi per avere il reddito di cittadinanza": scattano 2 arresti, denunciati 341 furbetti

Falsificando i documenti sarebbero riusciti a far ottenere il redito di cittadinanza a 341 persone che diversamente non avrebbero avuto diritto al sussidio. I carabinieri hanno arrestato a Monreale un uomo di 40 anni e una donna di 39, con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I due si trovano ai domiciliari. L'imbroglio, secondo le stime degli investigatori, ammonterebbe a oltre 2 milioni di euro.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Monreale, con il supporto dei colleghi della stazione, del Nucleo operativo e del Nucleo ispettorato lavoro, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido, i due indagati - rispettivamente gestore e collaboratrice di un Caf monrealese - avrebbero seguito tra il 2021 e il 2022 le pratiche di centinaia di richiedenti che avrebbero pagato circa 200 euro per essere certi di avere un riscontro positivo grazie alla documentazione falsa allegata.

"L'attività investigativa - spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri - ha anche rivelato che i due arrestati, per recuperare il denaro dai debitori, ricorrevano a minacce nei confronti degli assistiti prospettando la sospensione delle indebite erogazioni pubbliche qualora non avessero saldato quanto pattuito".

L’inchiesta si è poi concentrata su 341 percettori del reddito - poi denunciati a piede libero - che avrebbero sottratto alle casse dello Stato circa 2,4 milioni. La misura cautelare decisa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo è stata confermata anche dal tribunale del Riesame.