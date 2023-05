"Traffico di centinaia di chili di hashish da rivendere nelle piazze della città": otto arrestati

Avrebbero trafficato grossi carichi di hashish, in un caso addirittura di tre tonnellate, per smistarli poi nelle piazze di spaccio cittadine. La squadra mobile - su disposizione del gip Lirio Conti, che ha accolto la richiesta della Procura - ha per questo arrestato otto persone, alcune delle quali rispondono anche di associazione a delinquere e sono residenti tra Brancaccio e lo Sperone.

In manette e con la custodia cautelare in carcere sono finiti Giuseppe Urrata, Rosario Tinnirello, Eduardo Ciotti, Giovanni Di Stefano, Antonino La Vardera e Antonino Li Causi. Due di loro sono stati interrogati oggi pomeriggio, gli altri quattro saranno sentiti dal giudice domani mattina. Gli altri due indagati, un cittadino tunisino e un altro palermitano, sono invece agli arresti domiciliari.

L'inchiesta, che si basa anche su una serie di intercettazioni, è partita nel 2019 e i consistenti carichi di fumo sarebbero stati acquistati anche nel 2020. Nonostante il business decisamente fiorente, secondo la ricostruzione degli investigatori, non vi sarebbe stato alcun coinvolgimento di Cosa nostra nella compravendita di droga.