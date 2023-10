Tangenti alla stazione marittima: "Dai contatti con la malavita ai vetri scadenti, così ci chiedevano i soldi"

Si sarebbe persino vantato di avere rapporti "con ambienti malavitosi" e, all'interno del cantiere per la ristrutturazione della stazione marittima, avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo, "punendo" gli imprenditori che si sarebbero rifiutati di pagare le tangenti, facendo ostruzionismo e costringendoli in alcuni casi a rinunciare ai lavori. Rosario Cavallaro, originario di Giarre e dipendente della Socostramo con sede a Roma e direttore del cantiere, arrestato per estorsione assieme a Francesco Tricarico, impiegato nella stessa azienda e originario di Canosa di Puglia, avrebbero anche ricevuto i soldi in contanti da una delle presunte vittime, che li avrebbe consegnati con delle buste nel loro ufficio. Con una parte, precisamente 23.500 euro, per la Procura, Cavallaro avrebbe acquistato una Bmw X4 3D.

Sono alcuni dei retroscena che emergono dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Rosario Di Gioia, che ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Paolo Guido, che coordina l'inchiesta della guardia di finanza, nata dalla denuncia del presidente dell'Autorità portuale, Pasqualino Monti, l'ente che aveva bandito la gara da oltre 23 milioni per il restyling, vinta nel 2011 proprio dalla Socostramo. Gli arrestati avrebbero preteso le tangenti da alcune aziende subappaltanti e, secondo l'accusa, anche per le ritorsioni messe in atto contro chi non avrebbe voluto pagare, il cantiere avrebbe subito gravi ritardi.

La denuncia di Pasqualino Monti e i ritardi nel cantiere

Il primo agosto dell'anno scorso Monti aveva presentato la denuncia sulla scorta di due relazioni stilate da un ingegnere e da un architetto, collaboratori esterni dell'Autorità portuale, in cui si mettevano in evidenza proprio i ritardi nei lavori dovuti anche alla conflittualità tra l'appaltatore, cioè Socostamo, e i subappaltatori che chiedevano il pagamento delle opere eseguite. Alcuni di loro avevano anche riferito della presunta richiesta di tangenti, circa il 30% sull'importo da liquidare, avanzate dagli indagati. Gli imprenditori sono stati così sentiti dalla guardia di finanza e hanno confermato le richieste di soldi.

"Voleva soldi extra in nero e in contanti"

"Ci ha fatto intendere - ha raccontato uno di loro - che se avessimo voluto continuare a lavorare con la Socostramo avremmo dovuto pagare una sorta di tangente a lui (Cavallaro, ndr) e ad altri soggetti non menzionati. Il discorso fu alquanto allusivo. Lui parlava al plurale quando ci ha detto che per poter lavorare alla stazione marittima di Palermo avremmo dovuto pagare soldi extra in nero ed in contanti. Non ha mai quantificato l'importo della tangente, anche perché io e mio fratello ci siamo rifiutati e gli abbiamo risposto che non eravamo disposti a continuare i lavori a questa condizione".

"Si vantava di avere conoscenze in ambienti malavitosi"

Il rifiuto da parte degli imprenditori avrebbe portato parecchi problemi: "Cavallaro, senza scomporsi, ci disse che potevamo andare via" e "era molto scontroso e non perdeva occasioni per sollevare problemi e obiezioni e ritardava volutamente i pagamenti". Uno dei titolari dell'azienda ha poi precisato che "il primo bonifico arrivò numerosi mesi dopo l'ultimazione della fornitura perché Cavallaro si rifiutava di firmare la contabilità e ciò ci impediva di emettere la relativa fattura. I ritardi nei pagamenti hanno determinato un ritardo nel completamento dei lavori. Cavallaro cercò di addebitarci penali". Infine "l'ultima ritorsione è stata la mancata sottoscrizione del Sal finale dei nostri lavori e il mancato pagamento delle ultime fatture". E' stato l'imprenditore a specificare che "Cavallaro spesso si vantava di avere conoscenze negli ambienti malavitosi di Palermo, diceva che conosceva impresari funebri della città...".

"Per fare la cresta mi disse di utilizzare vetri scadenti"

Un altro imprenditore ha messo a verbale che, dopo una serie di problemi e difficoltà con Cavallaro "lui mi fece lasciare il cellulare sulla scrivania del suo ufficio e mi accompagnò da Tricarico che, senza troppi giri di parole, mi disse chiaramente che se avessi voluto firmare il contratto con Socostramo avrei dovuto lasciare il 10%. Ho capito subito che mi chiedeva una specie di tangente e ho prontamente rifiutato, dicendo che non faccio queste cose. Tricarico stizzito mi disse che allora avrebbe dovuto rivalutare tutti i nostri accordi". Successivamente, secondo il racconto della presunta vittima, "Cavallaro cercò di mediare chiedendomi se fossi disposto a pagare intorno al 5-7%. Ho replicato che non ero disposto a pagare nulla e Cavallaro mi propose di mettere vetri scadenti, precisando che non ci sarebbero stati problemi al collaudo perché i controlli li avrebbero fatti lui con Tricarico. Ho rifiutato e da quel momento il rapporto con i due è diventato conflittuale". Mettere vetri scadenti avrebbe peraltro rappresentato un pericolo per l'incolumità di chi sarebbe entrato poi alla stazione marittima a lavori ultimati.

Le tangenti sui conti della madre e l'acquisto della Bmw

Un altro imprenditore ha spiegato agli inquirenti di essere stato costretto - per non perdere il lavoro - a fare delle fatture maggiorate e a restituire poi le somme in eccesso a Cavallaro: "A fronte di lavori e forniture per 282.403,78 euro, Cavallaro ha preteso la restituzione di 52.992,76 euro che ho corrisposto in parte in contanti e in parte attraverso bonifici", ha dichiarato. Alcune somme sarebbero state accreditate sul conto della madre di Cavallaro, che a sua volta le avrebbe girate al figlio che, con una parte, avrebbe comprato poi la Bmw.

"Gli dissi che non avrei più pagato e fui messo da parte"

"Mi ero lamentato con Cavallaro - ha spiegato ancora l'imprenditore alla guardia di finanza - facendogli intendere come le sue richieste mi mettevano in difficoltà, ma in una circostanza le mie proteste furono più insistenti. Gli dissi chiaramente che non ero più disposto a dargli soldi, anche perché sulle fatture maggiorate dovevo pagare le tasse. Da quel momento sono stato messo completamente da parte e non ho ricevuto più nessun pagamento da Socostramo".

Il gip: "Gli indagati hanno usato una professionalità criminale"

Il gip ha condiviso pienamente le tesi della Procura ed ha stigmatizzato che "Cavallaro e Tricarico, data la professionalità criminale con cui hanno strategicamente previsto un sistema di tangenti per ciascun subappaltatore (tanto che il primo giungeva a predisporre un vero e proprio specchietto riepilogativo con gli importi delle fatture maggiorati) difficilmente si esimeranno di ricorrere al medesimo modus operandi in presenza di nuove commesse". Inoltre, secondo il giudice "i due indagati hanno manifestato una evidente personalità spregiudicata: hanno organizzato riservati incontri per formalizzare le richieste di tangenti, hanno sollecitato l'utilizzo di materiali scadenti (anche a rischio della pubblica incolumità) pur di ritagliarsi una propria 'quota', hanno manifestato (o millantato) conoscenze negli ambienti criminali".