La rissa e i colpi di pistola in via La Lumia, arrestati tre giovani

Una persona in carcere e due ai domiciliari per la sparatoria di via Isidoro La Lumia. I carabinieri hanno arrestato tre giovani (dei quali non sono state fornite le generalità) accusati di rissa aggravata e di aver portato in pubblico e utilizzato un’arma da fuoco, lo scorso 10 dicembre, tra i locali della movida del centro. Ancora da chiarire il movente di quella che sembrava una lite come tante altre ma durante la quale uno degli indagati avrebbe estratto la pistola che però non sarebbe stata ancora trovata.

A condurre l’attività investigativa, sotto il coordinamento della Procura, sono stati i carabinieri della Compagnia di piazza Verdi che hanno avviato le indagini "a seguito di una vicenda che - spiega il procuratore capo tramite una stringata nota stampa - ha avuto una amplissima eco mediatica sui social media, in considerazione del fatto che la rissa e il pericoloso uso illegale di armi da sparo sono avvenuti in pieno centro cittadino, in particolare in un’area in cui si concentrano moltissimi locali".

Nella risposta dello Stato, si legge ancora nella nota, ha trovato prima applicazione il decreto legge 123/2023, il cosiddetto decreto Caivano, con l'obiettivo di "contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile. E' stato infatti contestato - si conclude - il neo articolo 421 bis del codice penale che punisce chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materiali esplodenti".