La rissa e i colpi di pistola in via La Lumia, 3 giovani "espulsi" dalla zona della sparatoria

Arriva anche il "Dacur Willy" del questore di Palermo per i tre giovani responsabili della rissa avvenuta nel mese di dicembre in via Isidoro La Lumia e durante uno di loro aveva sparato alcuni colpi di pistola. I tre, destinatari nel mese di febbraio di un'ordinanza di misura cautelare, sono indagati per rissa aggravata e al giovane che ha estratto la pistola è anche contestato il reato di aver portato in luogo pubblico e utilizzato un’arma da fuoco.

Ora, il provvedimento del questore, vieta ai tre giovani, per un periodo di tre anni, di transitare e stazionare nella zona della movida in cui sono avvenuti i fatti e per due di loro il divieto è stato esteso a tutti i locali di pubblico trattenimento della provincia di Palermo. Al giovane che ha sparato è stato imposto anche l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Il Dacur è infatti il divieto di accesso alle aree urbane, anche detto Daspo urbano.

Adottata così ancora una volta la misura di prevenzione voluta dal legislatore per rafforzare la sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi che mira a prevenire il ripetersi di vicende come, appunto, quella accaduta a Colleferro nel settembre del 2020 in cui perse la vita Willy Monteiro Duarte (da qui il nome del provvedimento).