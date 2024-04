Spaccio di "erba" e cocaina tra San Lorenzo e lo Zen: scattano due arresti

Due arresti per detenzione e spaccio di marijuana e cocaina. E' l'esito di alcuni controlli compiuti dai carabinieri a San Lorenzo e allo Zen. In manette sono finiti un uomo di 34 anni, che è accusato anche di furto di energia elettrica perché nella sua abitazione i militari hanno scoperto - oltre alla droga - anche un allaccio abusivo alla rete, e un ragazzo di 19 anni.

Nel primo caso sono intervenuti i carabnieri del nucleo operativo e della Stazione Olivuzza. Nella casa dell'indagato, in una busta di cellophane, sono stati trovati 600 grammi di "erba". Nel secondo l'arresto è stato compiuto dai militari della Stazione di San Filippo Neri: il giovane sarebbe stato visto mentre avrebbe ceduto droga a una persona ed è stato così perquisito. Addosso gli sarebbero stati trovati 2 grammi di cocaina, suddivisi in 6 dosi, e 134 euro in contanti, una somma ritenuta provento proprio dello spaccio. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre l'altro indagato è in carcere in attesa dell'udienza di convalida.