Dosi di cocaina e banconote in una cassetta postale, 2 arresti allo Zen

In manette un 36enne al quale sono stati sequestrati 220 euro e 19 involucri di sostanze stupefacente. Arrestato anche un26enne sorpreso con tre dosi di polvere bianca. Denunciato anche un parcheggiatore abusivo in via Lanza di Scalea