La polizia circonda casa, ventenne lancia dalla finestra più di 100 bustine di marijuana: arrestato

Avrebbe provato a disfarsi di oltre cento involucri contenenti marijuana lanciandoli dalla finestra, ma per sua sfortuna c'erano dei poliziotti pronti a raccoglierla. A finire in manette a Partinico è stato un ragazzo di 20 anni che, in attesa dell’udienza di convalida, è stato messo ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato di Partinico, si legge in una nota, sono intervenuti in casa del ragazzo ipotizzando che nascondesse della droga: "Come da protocollo alcuni poliziotti hanno raggiunto l’abitazione mentre altri colleghi sono rimasti ai piedi dell’edificio per cinturarlo e recuperare l’eventuale stupefacente del quale si sarebbe potuto liberare".

E così è stato. "Si notava che - spiegano dalla questura - da una finestra del primo piano, in corrispondenza del salone, qualcuno aveva lanciato un sacchetto della spesa di colore bianco contenente 105 involucri termosaldati con all’interno 146 grammi di marijuana". Messo alle stretto, il ventenne ha ammesso di essere stato lui a liberarsi della droga.

In un’altra circostanza gli agenti di polizia hanno arrestato una ragazza di 32 anni, residente in un quartiere popolare, anche grazie all’intervento del cane antidroga Ulla. "Sono stati rinvenuti dentro un borsello - spiegano dalla questura - 43 involucri in cellophane con all’interno cocaina per un peso complessivo di 20 grammi e 120 euro".

La droga e le banconote sono state poste sotto sequestro mentre la donna è stata arrestata. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sono in corso ulteriori indagini per risalire a fornitori e ai destinatari della sostanza stupefacente.