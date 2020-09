Pusher e vedette per gestire la piazza del Capo, 11 arresti per spaccio di droga

Le vedette tenevano sotto controllo le strade per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine, i pusher invece attendevano i clienti ai quali bastava un cenno per farsi portare la loro dose. Blitz nel quartiere del Capo dove i carabinieri hanno arrestato all'alba 11 persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare (10 in carcere e 1 ai domiciliari) emessa dal gip del tribunale di Palermo. Sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

A coordinare le indagini dei militari della stazione Palermo Centro, portate avanti tra giugno e novembre 2018, i magistrati della Direzione distrettuale antimafia, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Lucia. Con l’operazione “Cuncuma” gli investigatori hanno ricostruito i ruoli di un’organizzazione che sarebbe stata guidata da Benito Miccichè “che sovrintendeva - spiegano dal Comando provinciale - alle complesse attività di gestione della piazza e riceveva i proventi dello spaccio”.

Il gruppo poteva contare su una schiera di vedette e pusher che lavoravano con turni serrati per non lasciare vuoti e perdere clienti. Durante le indagini i militari hanno individuato diversi magazzini e garage vicini alle piazze di spaccio, riconducibili ai membri dell’organizzazione, dove nascondere lo stupefacente. “Con questa operazione - concludono dal Comando - viene decapitata una consorteria criminale che gestiva lo spaccio senza curarsi di essere a ridosso di diversi istituti scolastici del quartiere Capo”.

I nomi degli arrestati

Destinatari della misura cautelare in carcere

Benito Miccichè, 34 anni

Vincenzo Miccichè, 28 anni;

Emanuele Miccichè, 22 anni;

Mauro Miccichè, 21 anni;

Daniele Garofalo, 21 anni;

Francesco Paolo Cusimano, 41 anni;

Mario Presti. 29 anni;

Alessio spina, 25 anni;

Paolo Cristian Silvestri, 21 anni;

Davide Mirabile, 37 anni (attualmente detenuto al Pagliarelli)

Ai domiciliari

Eduardo La Mantia, 35 anni

