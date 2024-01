Furgoni carichi di sigarette di contrabbando in via Ernesto Basile, due arresti: sequestro da 2.000 chili

Si aggiravano a bordo di due furgoni con un carico di sigarette di contrabbando da 350 mila euro. I finanzieri hanno arrestato Ghennadij Ingrassia, 30 anni, nato in Russia ma domiciliato nel capoluogo siciliano, e Giuseppe Taormina, palermitano di 44 anni, dopo averli fermati in via Ernesto Basile e aver controllato la merce da loro trasportata su un Renault Master e un Fiat Iveco.

Il controllo effettuato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria risale alla sera del 12 gennaio. I militari hanno eseguito un'accurata perquisizione che ha portato così al sequestro di diecimila stecche di sigarette: si trattava di un carico da due tonnellate di sigarette che presto sarebbero finite nei banchetti dei venditori di contrabbando della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giudice per le indagini preliminari lunedì scorso ha convalidato l'arresto dei due ritenendo inverosimile la versione fornita dagli indagati. I due infatti avrebbero sostenuto di essere stati agganciati, ricostruisce il gip, da sue soggetti di etnia forse africana, mai visti in precedenza, per il trasporto di due camion da Carini a Palermo.