"In affari col boss di Pagliarelli": 4 arresti, sequestrati 13 negozi d'abbigliamento

Avrebbero utilizzato dei prestanome e gestito un "articolato reticolo societario", come lo definiscono gli investigatori, per "agevolare e rafforzare gli interessi economico-criminali" del mandamento mafioso di Pagliarelli e di colui che viene considerato il suo reggente, Pino Calvaruso. La guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza con cui il gip ha disposto la misura cautelare della detenzione in carcere per due persone, i domiciliari per altre due e il divieto di esercitare attività imprenditoriali per un anno per tre imprenditori.

Sotto sequestro anche cinque società che operano nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento, intimo e accessori, con i relativi tredici negozi sparsi tra Palermo, Cefalù e Favignana, per un totale di circa 5 milioni. Gli indagati raggiunti dall'ordinanza sono indagati a vario titolo per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare Cosa Nostra.

L’operazione denominata Sottoveste, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è il seguito del blitz che a novembre 2021 portò all’arresto di tre persone, ovvero i titolari dei negozi Hessian. Secondo l’accusa avrebbero messo in piedi "un articolato sistema" per "proseguire l’attività attraverso la costituzione di nuove società aventi similare compagine societaria e governance nonché identici asset". Così facendo avrebbero lasciato che la società "madre" scivolasse verso il fallimento lasciando però agli imprenditori la possibilità di mandare avanti, sotto altra insegna, l’attività di vendita.

Tornando ai giorni nostri e all’ordinanza firmata dal gip, sulla scorta delle indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanziaria, gli inquirenti ipotizzano che uno degli indagati, un imprenditore di successo (del quale al momento non è stato fornito il nome ndr), abbia "fornito sostegno a colui che risulterebbe essere il reggente del mandamento (Calvaruso, ndr), già condannato per associazione mafiosa, sollecitando la costituzione, appena uscito dal carcere, di un’impresa edile cui sarebbero stati affidati importanti lavori di ristrutturazione di numerosi punti vendita, procurando contatti con soggetti di rilievo del mondo imprenditoriale, assumendo familiari dello stesso e, dopo l’arresto, elargendo somme di denaro ed altre forme di supporto economico durante il periodo di detenzione".

Così facendo l’imprenditore avrebbe permesso di rafforzare il potere dell’uomo d’onore sul territorio, consentendogli di ottenere "notevoli guadagni da utilizzare per le finalità proprie dell’organizzazione mafiosa, prima fra tutte l’assistenza alle famiglie dei detenuti, condizione imprescindibile per la sopravvivenza stessa di Cosa Nostra".