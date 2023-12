Fatture false per evadere il fisco e società trasferite in Russia: due arresti, sequestri per 14 milioni

Dichiarazioni fraudolente, emissione di fatture false, occultamento e distruzione di documenti contabili e autoriciclaggio. E’ la lunga sfilza di reati che 24 persone avrebbero commesso per frodare il Fisco attraverso un giro di fatture false e società che in alcuni casi avrebbero creato per poi svuotarle, metterli in liquidazione e trasferirle all’estero, in Russia o in Bielorussia. Su disposizione del gip la guardia di finanza ha arrestato due persone, sottoposte ai domiciliari, e notificato un obbligo di dimora a una terza persona. Ai domiciliari sono finiti gli imprenditori Salvatore Città, 68 anni, di Bagheria, amministratore della società Milotta Group, Lavorfer srl e Lecofer srl e Gianfranco Milotta, 46 anni di Alcamo amministratore di diritto e di fatto della Milotta Group, della Lavorfer e della Lecofer. Per Giacinto Sciortino di 47 anni invece, residente a Bagheria, il gip ha disposto l’obbligo di dimora. Con lo stesso provvedimento il giudice ha disposto il sequestro preventivo di una somma pari a 14 milioni di euro.

Gli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria, Gruppo tutela entrate, avrebbero svelato “l’esistenza di un’associazione per delinquere che dal 2016 al 2020 - spiegano dal Comando provinciale - si sarebbe avvalsa sistematicamente di modelli seriali di evasione accuratamente ideati da un consulente fiscale palermitano per favorire tre società specializzate nel commercio di materiali per l’edilizia, riconducibili ad un imprenditore di Alcamo”. Grazie a questo sistema illecito gli indagati avrebbero generato un volume di false fatturazioni per oltre 37 milioni di euro attraverso 22 società cartiere dislocate tra Sicilia, Lombardia, Veneto e Puglia.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, gli indagati avrebbero incamerato i vantaggi fiscali per poi svuotare i compendi societari, trasferirli ad altre imprese costituite ad hoc che poi venivano messe in liquidazione e trasferite nell’est Europa, così da complicare la vita agli investigatori anche grazie alla distruzione e all’occultamento della documentazione contabile. Questo meccanismo avrebbe consentito di abbattere imposte per 9 milioni e creare un ingente credito Iva per 2,3 milioni “oggetto poi di autoriciclaggio - concludo dalla Finanza - attraverso il trasferimento in altra società riconducibile agli indagati e in buona parte oggetto di indebita compensazione con imposte realmente dovute”.