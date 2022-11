Spaccio di crack, cocaina e "fumo": sequestro a Ballarò, 3 arresti a Brancaccio e allo Zen

Due arresti a Brancaccio e uno allo Zen per spaccio di crack e cocaina. E’ il risultato dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri che hanno incrementato le attività per reprimere il traffico di stupefacenti. In tutto sono stati sequestrati sessanta grammi di hashish e una cinquantina di dosi già confezionate e pronte per essere vendute.

Due dei tre interventi sono stati fatti a Brancaccio. Nel primo caso i militari hanno perquisito un ragazzo di 22 anni trovato in possesso di dieci bustine di crack, sette di cocaina e diverse centinaia di euro. Durante l’attività le pattuglie della compagnia di piazza Verdi hanno sequestrato anche 60 grammi di "fumo", nascosti nell’atrio di una palazzina a Ballarò.

Nelle stesse ore i carabinieri di San Filippo Neri hanno bloccato allo Zen un giovane che, poco prima, "era stato visto cedere una dose di cocaina - si legge in una nota - ad un acquirente. Il successivo ed immediato controllo ha consentito di sequestrare diciassette dosi della stessa tipologia di sostanza stupefacente".

Sempre a Brancaccio carabinieri si sono appostati per scrutare i movimenti di un 23enne "sorpreso - si legge in una nota del Comando provinciale - dopo aver effettuato cessioni di dosi di crack ad almeno tre persone. Dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di ulteriori dodici dosi di crack oltre al denaro contante". I tre arresti sono stati convalidati e per due di loro è stata disposta la misura cautelare dei domiciliari.

Nei servizi sono state impiegate decine di pattuglie e un’unità specializzate del Nucleo carabinieri cinofili di Villagrazia che hanno identificato e sottoposto a controllo centinaia di persone, segnalato alla Prefettura di Palermo quali assuntori 13 persone trovate in possesso di modico quantitativo di stupefacente ed elevato diverse contravvenzioni per violazione alle norme sulla circolazione stradale.

L'attività dei carabinieri è stata eseguita a pochi giorni dal corteo organizzato a Ballarò per dire "no" al crack. A prendere parte all'iniziativa sono state associazioni culturali e religiose, scuole e cittadini. Il serpentone si è mosso per le principali strade del quartiere con un obiettivo: denunciare l'assenza di servizi per prevenire le tossicodipendenze.