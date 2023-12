Dalla Puglia a Palermo con due auto noleggiate imbottite di hashish e coca, 3 arresti al Villaggio

Trovati 30 chili di hashish e un chilo di cocaina in un box nella zona del Villaggio Santa Rosalia. La guardia di finanza ha arrestato in flagranza tre persone (delle quali non sono state rese note le generalità, ndr) accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che, secondo gli investigatori, avrebbero provato a trasportare dalla Puglia alla Sicilia con due macchine prese a noleggio in Piemonte.

I "baschi verdi" del Gruppo pronto impiego, durante un servizio notturno di controllo del territorio, hanno notato un uomo che, con fare sospesero, stava aprendo la saracinesca di un box dove avrebbe parcheggiato un’auto. I militari si sono appostati a debita distanza registrando poco dopo l’arrivo di una seconda macchina davanti al garage.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Avvertendo da subito un forte odore di sostanza stupefacente - spiegano dal Comando provinciale - i militari sono intervenuti sorprendendo tre soggetti intenti ad armeggiare con fare furtivo all’interno dell’auto". Con l’ausilio delle unità cinofile e del pastore tedesco Nico è stata eseguita una perquisizione che ha permesso di trovare la droga.

Nascosti dietro i pannelli delle portiere e nel vano della ruota di scorta dell’auto parcheggiata, una Fiat 500, c’erano 150 panetti di hashish che riportavano la scritta "Bio" e un panetto di cocaina con la scritta "550". Gli accertamenti eseguiti sulla documentazione delle macchine hanno permesso ai finanzieri di ricostruire il percorso che dal Piemonte li avrebbe portati in Sicilia passando dalla Puglia.

La droga rinvenuta è stata sequestrata mentre i tre sono stati arrestati e, su decisione dell’autorità giudiziaria, portati nel carcere Pagliarelli in attesa di nuove disposizione. "L’operazione è il risultato dell’efficacia del controllo del territorio - spiegano dal Comando - assicurato dalle pattuglie su strada e dal dispositivo permanente approntato per la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, garantito anche attraverso l’indispensabile impiego di unità cinofile specializzate".