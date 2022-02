VIDEO | Giovane minacciato con un coltello in via Roma, le immagini della rapina

Sono due gli arresti in flagranza eseguiti dai carabinieri del Nucleo radiomobile intervenuti dopo un episodio avvenuto di notte nella centralissima via cittadina. Altri due arresti per l'assalto al Conad di corso Calatafimi di aprile 2021