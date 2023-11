"Hanno rapinato tre negozi in poche ore": in due finiscono in carcere

Insieme avrebbero messo a segno tre colpi in altrettanti negozi in città, ma a uno di loro due vengono anche contestate altre 27 rapine ai danni di giovani minacciati con un coltello o con un coccio di bottiglia e derubati dei portafogli. La polizia ha arrestato un uomo di 42 anni (R. V. le iniziali) e un ragazzo di 20 (V. R.) finiti in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, le rapine nelle attività commerciali (delle quali non sono stati forniti i nomi, ndr) sono state tutte consumate, nel giro di poche ore, il 7 maggio dello scorso anno. Il quarto episodio risale invece al 17 agosto: "I due, arrivati in via Mariano Stabile a bordo di uno scooter di colore bianco poi risultato rubato, aggredirono alle spalle un giovane - spiegano dalla polizia - che stava prelevando alle Poste. La rapina non si è concretizzata grazie alla reazione della vittima che ha messo in fuga i rapinatori".

Un impulso all'attività investigativa, svolta dagli agenti della Sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, è stato fornito dall'acquisizione dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza dei negozi presi di mira e dalle descrizioni fornite dalle vittime. Qualche giorno dopo, inoltre, i due sono stati fermati per un controllo di polizia a bordo di uno scooter di colore blu risultato identico a quello utilizzato per la fuga. Dai controlli è emerso che il motociclo era intestato a un amico del 42enne e che i caschi indossati erano identici a quelli che i rapinatori portavano qui giorno.

Al ventenne invece vengono contestati 27 episodi di rapina, tentata o consumata, tra il 24 luglio al 23 agosto 2022, nei confronti di persone di giovane età, spesso minorenni, che avrebbe minacciato facendo intendere di essere armato per farsi consegnare ciò che avevano in tasca.