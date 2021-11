"Minacciavano i ragazzi per le vie del centro, poi gli rubavano smartphone e soldi”: sei arresti

In poco tempo sarebbero diventati l'incubo dei giovani che si trovavano a passeggiare di notte per le vie del centro. La polizia ha eseguito questa mattina sei arresti in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip nei confronti di sei ragazzi accusati di aver messo a segno diverse rapine nel mese di ottobre. Finisco ai domiciliari con il braccialetto elettronico Nicola Algeri (20 anni), Daniele Catanzaro (18), Francesco Catanzaro (19), Emanuele Schiera (18), Alessio Di Bartolo (20) e Muhamet Ajirizi (19).

"Una vera e propria 'baby gang' che, utilizzando la 'forza del branco', terrorizzava le giovani vittime che in ore notturne transitavano per il centro cittadino. Gli stessi - ricostruiscono dalla Questura - utilizzavano spesso violenza, facendo razzia di telefoni cellulari di ultima generazione e denaro". Attualmente sono due gli episodi contestati ai sei indagati, registrati entrambi nella zona di via Maqueda e durante la ore notturne, ma la lista rischia di essere più lunga.

A occuparsi delle indagini, coordinate dalla locale Procura, sono stati i Falchi della squadra mobile che sono risaliti all’identità dei sei giovani anche tramite la visione di alcuni video. Alla luce delle risultanze investigative il gip ha emesso a carico dei giovani la misura della custodia cautelare "in quanto, nonostante la loro giovane età, con le loro condotte hanno turbato la tranquillità e la sicurezza pubblica, rapinando le loro vittime nelle ore notturne nelle strade più frequentate del centro storico di Palermo", concludono dalla Questura.