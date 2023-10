I carabinieri hanno arrestato due uomini ritenuti gli autori di una rapina ad un'anziana di 89 anni, avvenuta lo scorso 22 giugno a Termini Imerese. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini su richiesta della Procura della Repubblica. I due uomini - Dante D’Ambrogio di 54 anni e Loreto Vittorio Martorana di 48 - sono indagati in concorso per il reato di rapina pluriaggravata. "L'indagine, condotta dalla sezione operativa reparto territoriale di Termini Imerese, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico dei due uomini", si legge in una nota dei carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto ricostruito, i due malviventi avrebbero aggredito e poi imbavagliato la vittima nella sua abitazione di via Ospedale Civico, costringendola ad aprire la cassaforte dove c'erano 70 mila euro in contanti. A lanciare l'allarme sarebbe stata la stessa vittima dopo essersi liberata dal nastro adesivo utilizzato per immobilizzarla a una sedia. Ad incastrarli le telecamere presenti nei pressi dell'abitazione dell'anziana.