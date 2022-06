Rapinano un ufficio postale al Villaggio, due giovani incastrati da telecamere e impronte: arrestati

Uno avrebbe fatto da “palo” mentre l’altro, poi inchiodato grazie a un’impronta digitale, avrebbe messo a segno la rapina portando a casa un bottino di circa mille euro. La polizia ha arrestato e portato in carcere Giuseppe Florio e Andrea Lopes, due ragazzi di rispettivamente 26 e 25 anni, accusati di essere gli autori della rapina all’ufficio postale di via Calogero Nicastro, a pochi passi dall’ospedale Civico, dello scorso 29 dicembre. Nell’ordinanza del gip viene contestato al più “anziano” dei due anche il reato di evasione visto che, quel giorno, si trovava ai domiciliari.

L’assalto

Secondo quanto ricostruito degli investigatori del Porta Nuova, che hanno eseguito il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, due soggetti hanno fatto irruzione nell’ufficio postale lasciano intendere di essere armati, così da paralizzare ogni eventuale reazione degli impiegati. A quel punto l’autore materiale della rapina avrebbe aperto le casse per poi afferrare i contanti e fuggire a bordo di un’auto della quale, fortunatamente, qualcuno è riuscito ad annotare parte della targa.

Le indagini

Gli agenti di polizia, sviluppando l’attività investigativa proprio a partire dalla targa parziale, sono riusciti a risalire all’identità del 25enne che, secondo l’accusa, avrebbe fatto da palo. L’auto infatti risultava intestata a un suo familiare. “Determinante - si legge in una nota della questura - è stato anche il lavoro del personale delle Scientifica che ha repertato le impronte del rapinatore che, in corso di rapina, aveva poggiato la mano sulla porta di emergenza. Quell’impronta, a seguito di un riscontro, è risultata appartenere al 26enne già in passato tratto in arresto”.