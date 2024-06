Turisti in taxi minacciati con una pistola e rapinati del Rolex, ma era falso: quattro arresti

Individuati a distanza di due anni i presunti autori di una rapina a una coppia di turisti, italiani ma residenti dell'estero, pedinati mentre si spostavano a bordo di un taxi e derubati di un Rolex, anche se poi l'orologio è risultato essere un falso. I carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato quattro palermitani, di età compresa tra i 22 e i 33 anni, accusati di aver assalito marito e moglie a Isola delle Femmine. Due vanno in carcere mentre gli altri due ai domiciliari.

Le indagini dei militari dell'Arma sono state avviate dopo l'episodio, risalente alla notte del 4 giugno 2022. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due viaggiatori - di origine italiana ma residenti ormai da tempo in Repubblica Ceca - si erano spostati in taxi da Cinisi fino a Isola. Arrivati in viale degli Oleandri la macchina era stata affiancata da quattro persone, a bordo di due moto, che gli hanno sbarrato la strada per arrestarne la corsa.

Uno dei quattro - ricostruiscono dal Comando provinciale - avrebbe minacciato l'autista del taxi con un casco mentre un complice armato di pistola si sarebbe avvicinato ai turisti per minacciarli e, dopo una colluttazione, farsi consegnare l'orologio. Poi la fuga con il bottino. I carabinieri, dopo aver raccolto le descrizioni fornite dai testimoni, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza installate nella zona.

Oltre ai video e alle testimonianze gli investigatori hanno eseguito, tra ottobre e novembre 2022, alcune perquisizioni che sarebbero servite a inchiodare i quattro rapinatori. "Le risultanze dell'indagine - concludono dal Comando - avrebbero messo in luce l’effettiva dinamica dei fatti e la riconducibilità agli autori, in considerazione degli elementi di assoluta convergenza che danno contezza sia degli accadimenti che del riconoscimento degli indagati".