Avevano fatto irruzione in quattro nel supermercato mentre un quinto uomo li ha aspettati fuori lasciando acceso il motore dell'auto. La polizia ha arrestato cinque persone che, a febbraio scorso, avrebbero rapinato il Todis di via Roccazzo portando via un bottino di diverse migliaia di euro. Sono stati individuati dagli investigatori che, intervenuti subito dopo l'assolto, hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

I fatti risalgono alla prima domenica di febbraio quando quattro uomini, incappucciati, sono entrati nel punto vendita minacciando i dipendenti e puntando contro di loro un'arma. Dopo aver preso il malloppo, pari a 2.870 euro, la banda è fuggita a bordo di un'auto, una Lancia Y con la targa nascosta da un telo di colore bianco e azzurro, e ha fatto perdere le proprie tracce insieme al quinto complice.

I presunti autori del colpo dovranno rispondere anche di altri reati. "Le attività investigative - spiegano dalla questura - hanno consentito di configurare un grave quadro indiziario a carico degli indagati che sarebbero responsabili di alcuni furti di autovetture, poi oggetto della tecnica estorsiva del cosiddetto cavallo di ritorno". Alla luce di tutto ciò il gip ha firmato l'ordinanza disponendo per i cinque la misura cautelare della detenzione in carcere.