Prof picchiato e rapinato va a scuola per fare lezione, poi chiama il 112 e fa arrestare i suoi aggressori

Appena picchiato e rapinato ha comunque deciso di andare in classe per fare lezione pur di non lasciare i suoi studenti da soli alla prima ora. Ma suonata la campanella, il prof ha chiamato il 112 permettendo così agli investigatori di avviare le indagini e risalire all’identità di chi lo aveva derubato. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un uomo di 40 anni, P. G., e un ragazzo di 22, F. M., per una rapina messa a segno a inizio settembre vicino a un bar di via Oreto ai danni di un professore che insegna in una scuola di via Fichidindia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il docente era andato a fare colazione intorno alle 7.30 in una caffetteria dove poi sarebbe stato adocchiato dai due rapinatori. Uscito dal bar sarebbe tornato verso la sua auto, sarebbe salito e in quel momento sarebbe stato avvicinato da un uomo che, con il giovane a fare da "palo", lo avrebbe picchiato selvaggiamente per poi rubargli portafogli, cellulare e chiavi. Preso il bottino i due si sarebbero allontanati a bordo uno scooter Honda Sh facendo così perdere le proprie tracce.

Dopo l’aggressione e la rapina il professore è andato ugualmente a scuola per fare lezione con i propri studenti cercando di nascondere lo choc e anche qualche ferita sanguinante. Al suono della campanella il docente è uscito dalla classe, ha chiamato il 112 e chiesto l’intervento di una volante dell’Ufficio prevenzione generale della questura per sporgere denuncia. I poliziotti hanno avviato le indagini e, sulla base del racconto fornito dalla vittima, hanno acquisito i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona in cui era avvenuto il colpo.

Gli investigatori della squadra mobile hanno incrociato la descrizione fornita dalla vittima con le immagini riprese dai vari impianti, riuscendo così a risalire all’identità dei due poi bloccati dai Falchi, in seguito ad un'ordinanza emessa dal gip che ha disposto il carcere per il quarantenne e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’indagato più giovane. I due, entrambi residenti a Bonagia, sono accusati di rapina aggravata in concorso.