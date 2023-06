Presi in flagranza dopo una rapina alle Poste. La polizia ha arrestato tre uomini accusati dell’assalto avvenuto lunedì scorso in via Suor Maria Dolores di Majo, nel quartiere Uditore, che aveva fruttato a una banda un bottino di poche centinaia di euro. Si tratta di M. B. (45 anni), M. P. (49) e Z. G. (36), rinchiusi in carcere al Pagliarelli con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

L’intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e dei Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile era stato sollecitato dalla centrale operativa dopo l’allarme lanciato dallo stesso ufficio postale in cui si era consumata la rapina. Gli investigatori hanno raggiunto l’obiettivo acquisendo le prime informazioni sull’assalto e le descrizioni dei tre rapinatori appena scappati con un'auto.

Secondo una prima ricostruzione due uomini avevano fatto irruzione con il volto travisato e armati di taglierino, mentre un terzo complice era rimasto all'esterno per fare da "palo". Dopo aver minacciato i dipendenti, i rapinatori sarebbero riusciti a impossessarsi dei contanti custoditi nelle casse e sarebbero fuggiti con una macchina. Per loro sfortuna, però, qualche testimone era riuscito a notare sia il modello che la targa del mezzo.

"Le ricerche effettuate nell’immediatezza - si legge in una nota della polizia - hanno consentito ad una pattuglia dei Falchi della squadra mobile di intercettare l’auto con a bordo i sospettati che dopo un breve inseguimento è stata bloccata". I tre uomini sono stati identificati e perquisiti: addosso avevano ancora gli indumenti indossati poco prima, i taglierini e parte della refurtiva che ammontava a circa 310 euro.

Dopo l’arresto la refurtiva è stata stati restituita al direttore dell’ufficio postale mentre i tre indagati sono stati portati nelle celle del Pagliarelli. Al termine dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, gli indagati sono rimasti in cella e ci resteranno sino a nuove disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.