L'inseguimento e l'assalto per rubare gli incassi dei distributori di benzina, quattro arresti

L'episodio, in zona Villaggio, a settembre 2020. I carabinieri hanno individuato i componenti di una banda che avrebbe tentato di rapinare un uomo che aveva il compito di ritirare i contanti da diversi impianti di carburante in città

Avrebbero cercato di rapinare un uomo in via Antonino Toscano, in zona Villaggio, inseguendolo con due auto e uno scooter, speronandolo e cercando di bloccare la sua corsa per rubargli un borsello pieno di soldi. I carabinieri hanno arrestato quattro uomini, di età compresa fra i 34 e i 66 anni, per un assalto risalente a settembre dello scorso anno. Come disposto nell’ordinanza del gip sono stati rinchiusi nel carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della compagnia di piazza Verdi la banda avrebbe "studiato le abitudini della vittima che per motivi di lavoro - spiegano dal Comando provinciale - aveva il compito di ritirare rilevanti somme di denaro presso vari distributori di benzina in città". Dopo aver agganciato l’obiettivo lo avrebbero tamponato con l’auto per poi mandargli in frantumi il finestrino e cercare di rubargli il borsello.

Nonostante la violenta dinamica la vittima è riuscita a resistere all’assalto e a scappare prima di lanciare l’allarme alle forze dell’ordine. Una volta raccolta la denuncia i militari, sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato le indagini riuscendo a risalire all’identità dei quattro indagati grazie alle immagini riprese da alcune telecamere di videsorveglianza.