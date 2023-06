La rapina da oltre 100 mila euro a un imprenditore, due persone finiscono in carcere

Era stato bloccato vicino allo stadio e rapinato di oltre 100 mila euro in contanti. A distanza di un anno e mezzo finiscono in carcere due persone - G. R. di 61 anni e S. R. di 59 - accusate della rapina ai danni di un socio gestore della Rete gioco Italia srl, azienda attiva nel settore del noleggio delle slot machine. La polizia ha notificato a due uomini un'ordinanza con cui il gip ha disposto per loro il carcere. Dalle indagini è emerso il ruolo fondamentale di G. R., un dipendente della stessa società, sospettato di essere il basista che avrebbe fornito ai due esecutori le informazioni necessarie per portar a termine il piano.

Secondo quanto ricostruito la vittima era stata bloccata vicino in via Alcide De Gasperi, minacciata con un coltello e costretta a consegnare una valigetta piena di contanti che l’uomo avrebbe dovuto depositare alle Poste. Le tre persone sono sbucate improvvisamente a bordo di due scooter e, in pochi istanti, sono riuscite a neutralizzare l’imprenditore e a portargli via 104 mila euro. Dopo l’allarme lanciato al 112 sono intervenuti gli agenti delle volanti, i Falchi e i colleghi della sezione Reati contro il patrimonio della squadra mobile.

"Il complesso quadro investigativo, corroborato dall'analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza, ha evidenziato - spiegano dalla questura - la correlazione tra gli appostamenti di uno degli indagati, gli spostamenti della vittima e i movimenti degli autori della rapina che ricevevano aggiornamenti in tempo reale dal presunto basista". A conferma delle ipotesi degli investigatori un altro elemento: l'individuazione di uno degli scooter utilizzati per compiere la rapina, un particolare modello di Honda Sh di cui S. R. è risultato essere il proprietario. Indagini in corso per rintracciare i complici.