Rapinato un furgone carico di sigarette, bottino da 10 mila euro: scattano due arresti

Avrebbero assalito un corriere e lo avrebbero rapinato fuggendo con un carico di sigarette da 10 mila euro. La polizia ha arrestato due uomini, Francesco Mistretta e Alessandro Tutone, rispettivamente di 54 e 30 anni, per il colpo messo a segno a giugno scorso in via Rocco Jemma, a pochi passi dal Policlinico.

Secondo quanto ricostruito i due uomini, armati secondo alcuni testimoni, avrebbero teso un agguato all’autotrasportatore e sarebbero entrati in azione durante una delle soste previste per le consegne. Una volta aperto il vano di carico, i rapinatori avrebbero minacciato il corriere, rimasto seduto al suo posto, per poi impossessarsi di 8 colli.

Terminato il trasbordo della merce sulla loro macchina, i due indagati sarebbero fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Ricevuto l'allarme tramite la linea 112, gli investigatori hanno avviato le indagini e, incrociando le immagini di alcune telecamere con i tabulati dei loro cellulari, sono riusciti a risalire all'identità dei due.

Sulla scorta del materiale acquisito, la Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Mistretta e Tutone che è stata eseguita dagli agenti della quinta sezione Antirapina della squadra mobile.